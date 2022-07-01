NB市況不佳，散熱廠泰碩(3338)謹慎看待下半年營運，不過泰碩表示，雖然NB較差，但伺服器及車用訂單穩定，公司將力拼下半年不輸上半年，由於近期股價跌深，泰碩董事會決議實施庫藏股，買回自家股票600張。

泰碩近幾年將重心放在毛利率較高雲端伺服器、商務NB及車用產品，並積極優化生產流程，導入自動化生產，降低了大環境對公司營運的衝擊，雖然4月因大陸封城停工營收陷入谷底，隨著大陸於5月陸續解封復工，泰碩營運擺脫谷底回穩，5月合併營收回升到4.42億元，6月合併營收亦有機會月增年增，由於新台幣兌美元走貶，第2季獲利有機會與第1季持平或略優。

展望下半年，就各產品來看，泰碩表示，NB狀況不佳，尤其消費型NB需求疲弱，所幸伺服器及車用產品訂單穩定，公司將努力下半年不輸上半年，全年獲利兩位數成長目標不變。

台股跌跌不休，泰碩近期股價探底，公司董事會決議自7月1日到8月31日實施庫藏股，預計買回自家股票600張，買回區間價格30元到60元，買回股份預計轉讓予員工。