警政署長陳家欽昨卸任，陳家欽點名內政部長徐國勇插手警界人士，對此，民進黨立委管碧玲今（1日）引用《警察人員人事條例》說，有關警察人員管理、人事任用的規定，條文很清楚，權責中心在內政部；警察官的遴任，跟著制度走，國家就不會亂了

管碧玲今（1日）透過臉書表示，新任的警政署長就任第一天，期許他領導警政系統，能讓警界吏治清明，並做好治安，也就是請黃署長把廉政與治安都做好，目前都有改善的空間，近日的發展，值得警惕。

另外，黃署長上任過程，看到警界人事爭議的風波不斷，對警察人事制度的實務與法治，應該靜下心來，做一個了解！提供國家警察人事制度的法律規範，做為未來黃署長處理警察人事業務的依循參考。

管碧玲表示，為了定位警政署在警察人事制度的角色，就《警察人員人事條例》的法律做「條文檢索」，然後輸入「警政署」，全部只有兩條，其中，沒有人事主導權的相關規定；有關警察人員管理、人事任用的規定，條文很清楚，權責中心在內政部！

她說，第9條規定內政部負責警察人員管理；第16條規定，警察任官程序，是由內政部或直轄市政府核轉銓敘部任官。甚至，警察機關（包括警政署）辦理警察人員的考績，權力來源也是必須經由內政部授權而取得，根據第36條規定，考績核定權在內政部和直轄市政府，警政署（警察機關）必須由內政部授權才有權限。

此外，內政部是警察人事管理的中心，最直接的規定在第21條；第21條規定各層級警察職務的遴用，其權力屬於內政部，條例規定由內政部遴用，但內政部承上啟下，由他遴用之外，其「或」可以報請行政院遴用、「或」可以交直轄市政府遴用，法制上，沒有警政署的角色。

管碧玲表示，內政部與行政院的遴用權，條例的精神是權責在內政部，但尊重行政院，由於行政院可以透過內閣領導權領導內政部，其間互動，是實務面的拿捏問題；內政部與直轄市政府的遴用權，條例規定權責在內政部，但內政部可以交由直轄市政府辦理，也提示了尊重直轄市政府的精神。

她最後提及，政府運作的基本秩序在法制，內政部之於行政院；內政部之於直轄市政府，法制的機轉很清楚，警察官的遴任，跟著制度走，國家就不會亂了。