德州偷渡客車禍

先前美國德州才發生53名偷渡客因搭乘貨櫃車越界，活活悶死在車內的重大悲劇，如今又傳出德州南部恩西納（Encinal）一輛吉普車在35號州際公路為了逃避執法人員，撞上聯結車，至少導致4死3重傷的事故。

綜合德州當地媒體報導，德州公共安全局（DPS）說，這輛吉普車以高速疾馳失控，追尾撞上停在一旁的聯結車。

4名乘客當場死亡，司機和另外兩名乘客則被送醫治療。而死亡的兩名乘客為瓜地馬拉人，1名為墨西哥人，至於另一人國籍還不明。