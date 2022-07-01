由半導體股和電池股帶頭下挫，周五南韓KOSPI指數收跌1.17%，為2,305.42點，本周收跌2.59%，為連續第4周收黑，儘管最新公布的出口數據優於預期，但仍不敵經濟衰退的擔憂。

Daishin Securities分析師Lee Kyoung-min表示，對經濟衰退的擔憂加劇、韓國貿易逆差擴大，以及半導體和電池業產前景不明，都是拖累市場的主要因素。

南韓6月出口增長意外強勁，但仍創下19個月以來最小增幅，因通膨飆漲使全球需求受抑。此外，貿易逆差擴大至24.7億美元，創下今年1月來新高。

一項民間調查執告指出，由於供應鏈中斷導致產出下滑，南韓6月製造業擴張連續第二個月放緩。

科技巨頭三星電子下跌1.40%，記憶體晶片大廠SK海力士跌3.85%。

電池製造商LG Energy Solution跌3.91%，其同業三星SDI和SK Innovation分別下跌3.76%和7.55%。

今日外資賣超韓股3444億韓元（約2.654億美元）。

韓元微升0.08%，報1,297.3兌一美元。