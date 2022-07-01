【全程字幕】大亂鬥！陳家欽控「插手人事」 徐國勇反嗆：我的權力我喬什麼？

甫退休的警政署長陳家欽，開炮直指內政部長徐國勇干涉人事，引發外界譁然，但有警界人士表示，這幾年政治干預警事的亂象，可說是歷來最嚴重也最赤裸，因人設事、不按倫理規則升官比比皆是，對此陳家欽隻字未提，炮口只對準內政部，「像玩撲克牌，只敢罵黑桃A，不敢講大老二」，難免給人一吐私怨的疑慮。

警界高層表示，像之前台南、高雄有街頭打架，行政院就氣急敗壞，火速將台南警局長周幼偉、高雄警局長李永癸拉下馬，但之後兩地發生幫派火併和更大規模的黑道械鬥，高層卻不再「震怒」，人也不可能換，後來又發生8名新上任的縣市警察首長，破天荒集體拜見蘇貞昌，創下警政惡例，「這些難道都不是政治干預？陳署長有對此講過什麼公道話？」

據指出，律師出身的徐國勇，早先經手周人蔘案幫警察打官司，因此認識不少警界人士，他當部長後，認為警政升遷有其倫理、制度，過去的文官部長可能不懂，但他了解警察，所以對不合理、太特殊的調整，自己有資格詢問，時間次數一多，就此埋下他與陳家欽的衝突。

陳家欽退休第一天就直指徐干涉人事，外表看來頗有委屈，但有警界人士認為，徐國勇已擋掉許多不合理的人事，但更大更嚴重的奇怪人事，怎麼不見陳家欽講話？例如李永癸和周幼偉，只因為「街頭打架」就被硬拉下台，明眼人一看就知道是高層要安插自己人馬，後來打的更嚴重，局長也沒有異動，誰看了能心服？

更不用說去年8月，竟有8名新任縣市警局長，集體前往行政長拜見蘇貞昌，當時藍營立委費鴻泰就痛批，從未聽過行政院長召見各縣市警長，這是蘇要為選總統鋪路，要各縣市治安首長「乖乖聽話」、「輸誠」。

警界人士說，這幾年警界高官升遷種種怪事，政治力干預強烈又明顯，什麼英系、蘇系、菊系、正國會、新潮流…甚至是媒體系海派、還有黑道人士，都可以幫忙喬警察官位，陳家欽無論在位或將退休時，何嘗發過聲音？現在一退休就只罵徐國勇，難免給人吐私怨之慨，也只是凸顯警界目前升官，「一切靠關係」的大亂象。