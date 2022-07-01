市長魏嘉賢與感謝贊助廠商一同加入，讓賽事更精彩。（王志偉攝）

今年的風景奬牌是吉安鄉慶修院，這是國內保存最完整的日式寺院，也是花蓮縣定三級古蹟。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮太平洋縱谷馬拉松今年邁入第8屆，10月22日開跑，今天開始報名，延續21萬元總獎金、多個旅宿業者合作優惠，還有優惠早鳥禮，前3千位報名並完成繳費，就送雙肩運動包，前1千位還加碼送旅行洗護組，多家旅宿與名產業者也都祭出優惠好康，盼能在疫情趨緩後，迎來觀光運動熱潮。

花蓮市長魏嘉賢說，花蓮太平洋縱谷馬拉松，能夠堅持8年，真的不容易，並且榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第1名，更被日本銷售量第1的「跑步者」雜誌擴大報導。近年來受疫情衝擊，他期待透過賽事的舉行，讓低迷許久的觀光得以復甦。

本屆賽事以「勇者無懼」為主題，以藍色代表太平洋與花蓮的藍天，再以橘色線條表示縱谷的綿延與速度感，魏嘉賢勉勵參賽選手們，超越自我，「Be brave be a hero」，成為自己的英雄。

今天在璽賓行旅舉辦報名啟動記者會，魏嘉賢與市代會副主席李振瑋、花蓮市體育會理事長邱郁哲以及贊助廠商，還有多位議員、市代表共同參與。也宣布7月1日下午3時起至7月15日晚上23時59分止開放網路報名，喜歡馬拉松運動的朋友可至官網http://www.pacific-valley-marathon.com/。

今年太平洋縱谷舉辦「跑2次」，主要是第7屆原去年底舉辦，因應疫情，延至今年2月開跑。今年第8屆，預定10月22日起跑。本屆活動推出「早鳥禮」，前3千位報名並完成繳費者，就送雙肩運動包，前1千位加送小三美日直覺旅行洗護組，各組有人數限制，請盡早上網完成報名並繳費。

活動邀請警察插畫家朱大勤為馬拉松代言，目前於花蓮港務警察總隊服務，喜歡運動的她每年參加花蓮太平洋縱谷馬拉松，不曾缺席，希望透過在地人的分享，邀請喜歡跑步的好朋友們一起來報名。

「2022花蓮太平洋縱谷馬拉松」分為全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里及視障組，總獎金高達21萬元，今年的風景奬牌是吉安鄉慶修院，這是國內保存最完整的日式寺院，也是花蓮縣定三級古蹟。同時集結多家業者提供賽道補給品，讓選手在賽程中，獲得滿滿的能量補充。