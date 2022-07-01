李燕和謝典林開心「同框」合照。（王思穎攝）

謝典林被問是否有新戀情一臉尷尬，李燕則是大方回應。（王思穎攝）

「台劇女神」李燕的保養品牌經營得有聲有色，年營業額破千萬，將朝9位數字穩定發展，品牌也即將邁入第4年，為擴大規模，搬到新莊商業大樓，今喬遷之喜，前夫謝典林也特地到現場力挺。２人於2015年離婚，但始終維持友好關係，謝典林認為離婚不是仇人，只是2人對於一起生活沒有共識，還打趣說：「人家說最可怕的是前妻，所以關係一定要維持好。」

李燕透露謝典林前晚吵著要來捧場，現場有4分之1的花籃都是他張羅而來，且在公司剛成立時，他就已認購一大批保養品了，也陸續牽線介紹未來客戶給李燕，堪稱「最佳前夫」。而李燕先前也為前夫的選舉造勢站台，2人在生活上仍相互關心支持，稱彼此是「很好的朋友」。

是否有機會復合？李燕搖頭說不可能；而謝典林現在是否有老婆或女友？謝一臉尷尬說：「我沒有老婆，我不知道要怎麼回答。」言下之意似乎有對象，李燕知情嗎？她大方笑回：「我知道啊，我有傳訊息給他，關心戀情好不好。」謝典林則尷尬轉話題說：「今天來蹭一下她的流量，年底要選舉，互相拉抬，這一波合體就可以燒到年底。」

謝典林被問到每天都擦保養品嗎？「我需要保養，但不知道要怎麼用，都去給別人用。」那女友會用保養品嗎？謝再度笑而不答，李燕再一旁幫腔：「買幾瓶回去給她用啊。」