大盤6月30日重挫414點，7月1日早盤持續回檔，權王台積電（2330）產業有雜音，股價持續破底，拖累大盤重挫，終場加權指數下跌482點，收在14,343點，成交量為3,000億元。

美國近期經濟數據顯示，5月通膨放緩，但仍接近40年高點，且上周初領失業金人數高於市場預期，5月經通膨調整的消費支出也意外萎縮，5月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增4.7％，雖然低於市場預期的4.8％與前值 4.9％，但增速為去年11月以來新低。

觀察過去指數重挫超過482點，大盤共出現8次，若以後續5天指數來看，只有2次是呈現下跌，上漲機率77％，平均漲幅是1.99％，若以過去20天走勢來看，只有一次下跌，上漲機率89％，平均漲幅更提高到4.76％。

預期台股在重挫960點後，由於整體融資籌碼近期持續減肥，技術指標中，無論KD或是RSI指標目前均位在超賣區，指數與季線、半年線等負乖離過大，短線有機會出現跌深反彈。