電子供應鏈面臨庫存調節壓力，衝擊高價股除息走勢，被動元件龍頭國巨（2327）將於4日除息10.1028元，隨著股價下滑殖利率雖攀高，然而電子業本益比修正，伴隨著多殺多，導致加權指數6月重挫近2,000點，國巨在除息前湧現棄息賣壓，1日重挫逾8％，股價跌破庫藏股平均價位394.5元。

而整個被動元件族群在龍頭股弱勢之下，個股表現極為疲弱，1日再有一檔禾伸堂（3026）被踢出百元俱樂部，終場下挫3.21％，收在96.3元，隱含現金殖利率直逼二位數，目前僅國巨、興勤（2428）在百元俱樂部撐場；MLCC二哥華新科（2492）股價重摔7.8％，跌破每股淨值94.91元，個股殺聲隆隆，走勢相當慘烈。

國巨將於本月4日除息，以1日收盤價282元計算，除息參考價為271.89元，但是除息前夕，國巨股價難抵棄息賣壓，股價帶量重挫，創下2020年3月以來新低價位，周K、月K均連黑，表現疲弱。

國巨第十五度庫藏股雖然提前執行完畢，並且100％達陣，以買回平均價位394.5元來看，國巨的股價已經跌掉112.5元，相當於28.5％的跌幅。

由於消費性電子需求疲弱，電子供應鏈面臨庫存調整壓力，手機及NB供應鏈更是首當其衝，而通膨加劇衝擊消費信心，導致庫存去化速度劣於預期，第三季電子業旺季不旺趨勢幾乎已經底定，反映在被動元件產業上，消費性電子大量採用的標準品庫存去化延長，業界估計，原預期8月可望陸續回復健康庫存水位，可能推遲至9月。

國巨目前標準品佔營收比重約25％，其餘75％集中在汽車、醫療、工控、IoT等高階領域，高階需求仍相對穩健，業界認為，國巨在稼動率的調整上將更有彈性，消費性電子需求減弱對其衝擊已經減緩。