影音設備領導品牌圓剛（2417）攜手關係企業圓展（3669），共同力挺空手道國手搖籃－旭光高中空手道隊，培育大多來自原民偏鄉的青少年，成為空手道國手。除了長期捐款贊助之外，並宣布自即日起凡購買圓剛指定商品，即捐出新台幣100元支持南投縣青少年空手道推展協會。

圓剛與圓展的董事長郭重松指出，南投縣青少年空手道協會教練黃泰吉與廖德蘭在南投落地扎根，他們自掏腰包成立空手道隊，20幾年來出錢出力無私的奉獻，以教空手道為媒介，安頓、陪伴貧困的學生，並重建他們的自信與目標，共協助近1,000名弱勢家庭的學子迎向陽光，培養出19位總統教育獎得主，參加國內外比賽，累計獲獎超過1,500面獎牌，其中金牌超過500面，甚至為國家拿下兩面亞運金牌，可說是台灣的「空手道國手搖籃」。

郭重松深感黃教練夫婦和自己的理念不謀而合，期許圓剛與圓展成為創造價值、對社會有貢獻的企業，始終保持取之於社會、應當回饋於社會的使命。這也是我們應盡的企業社會責任，更是兩家公司在落實ESG的過程中，對於社會應有的承諾。

圓剛宣布自即日起至今年底止，凡於台灣地區實體門市或網路銷售平台每售出一套網路攝影機（型號：PW315），圓剛即捐出新台幣100元支持南投縣青少年空手道推展協會。同時更歡迎認同南投縣青少年空手道協會理念者，直接捐款支持，共同支持旭光高中空手道隊以績效爭取優秀學生升學機會，發掘優秀運動人才，翻轉偏鄉弱勢學子的未來。