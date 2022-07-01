據澳門媒體報導，台灣一批芒果6月29日被驗出新冠病毒核酸檢測陽性，農委會主委陳吉仲上午至台南參加座談會時表示，如果跟消費者講台灣芒果「確診」了，這不是很奇怪嗎？陳吉仲強調，目前沒有證據顯示農漁畜產品包裝上的新冠病毒會傳染給人，衛福部日前也表示台灣檢驗的樣本都是陰性。

繼白帶魚、竹筴魚外包裝在大陸被驗出新冠病毒陽性後，芒果也確診了。澳門當局宣稱在台灣輸往澳門的芒果樣本中檢測出新冠病毒，相關輸入業者產品暫緩進口1周，20箱100公斤芒果全數封存銷毀。

陳吉仲表示，全世界只有大陸及其所屬經貿關稅領域會針對農漁產品檢驗新冠病毒，日前衛福部食藥署已經把大陸上次指控我們白帶魚、凍竹莢魚包裝檢測，結果都是陰性，希望大陸依照國際貿易規則來進行，像歐美、挪威等相關國家，也在WTO針對此議題對大陸提出申訴。

陳吉仲特別強調，不管在科學研究上或是在世界衛生組織，目前沒有證據顯示病毒透過農漁畜產品包裝傳染給人，有關新冠病毒的檢驗是由衛福部食藥署處理，部長陳時中也在記者會中強調我方檢驗結果都是陰性，所以跟消費者講芒果「確診」，不是很奇怪嗎，希望此事回到科學根據來處理。