超愛去日本旅遊的大家在疫情的肆虐下一定忍了很久吧！尤其是喜歡迪士尼的朋友們，每每看見新商品、新設施的消息肯定會忍不住想衝去日本，而近期隨著各國陸續開放國人出國和外國旅客入境，東京迪士尼官方也釋出了即將在2023年開放新園區的消息，讓不少迪士尼迷們都興奮不已。

迪士尼新園區將於2023開放。(圖/翻攝自Tokyo Disney Resort)

東京迪士尼將於2023年開放的新園區為「Fantasy Springs」，園區中包含了3個主要區域，分別是最受女孩們喜愛的《冰雪奇緣》城堡區、《魔法奇緣》高塔區，以及冒險感十足的《彼得潘》夢幻島主題區，此3園區是東京迪士尼繼2020年推出的《美女與野獸》主題區後，再次推出童話場景神還原的園區，希望能滿足各位迪士尼迷的童年和想像。

《冰雪奇緣》城堡園區。(圖/翻攝自Tokyo Disney Resort)

在東京迪士尼在近日釋出的概念圖中，最受人矚目的便是《冰雪奇緣》城堡區，園區中除了神還原艾倫戴爾王國的城堡外，艾莎於魔法失控後所居住的冰山也座落在一旁，讓《冰雪奇緣》的粉絲們一眼就能將主要場景盡收眼底。

《魔法奇緣》高塔區。(圖/翻攝自Tokyo Disney Resort)

迪士尼迷們一看到高塔一定會秒想到樂佩對吧！以《魔法奇緣》為設計主題區中，除了有位在森林深處的高塔外，還有一間以電影中惡霸酒館為設計的餐館，讓遊客們在用餐時也能身臨其境，而在此園區中，大家還可以觀賞電影中經典的天燈場景，重現浪漫的夢幻氛圍。

《彼得潘》夢幻島主題區。(圖/翻攝自Tokyo Disney Resort)

《彼得潘》夢幻島主題區中以刺激的海盜氛圍作為設計，大家可以在海盜船上體驗虎克船的日常，也可以和彼得潘一樣享受在天空中飛翔的樂趣，夢幻島上的一切就在周圍，相信迪士尼迷們一定能拾回兒時的童趣記憶。

距離2023只剩下半年，喜歡去日本旅遊和熱愛迪士尼的大家可要時刻關注官方消息，相信經過2年多的沉寂，當大家再次進入東京迪士尼時，一定能感受到更升級的夢幻氛圍。