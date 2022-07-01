在食物價格大漲下，儘管當地6月CPI(消費者物價指數)已飆至5年新高並超過預期，不過，印尼央行1日卻說，目前不急著調升利率。

根據印尼官方資料，6月CPI年增至4.35%，為2017年6月以來首見，高預估值4.17%，5月則是3.55%。同時，也比印尼央行的容忍範圍2%至4%要高一些。

印尼核心CPI在6月時，達2.63%，較預估2.72%稍低，而5月則是2.58%。當地央行指出，在大筆補助挹注下，部分能源價格凍漲，才使得核心消費者物價沒有漲那麼快。

印尼央行表示，當地核心CPI相對低，所以可以保有不急於升息的政策靈活空間。同時，也重申會將當地利率保持在創紀錄的新低位置，直到看到必需品物價也大增。

除了日本外，全球不喜升息的央行名單中，印尼也是其中一員。該央行認為，要多注意核心通膨，而不只是整體通膨，這樣子才能在疫後回歸利率正常化。而這次通膨上升，主要是由辣椒、紅蔥頭、雞蛋以及交通工具關稅上漲所帶動。

根據印尼政府統計，全球小麥、糖類以及大豆價格大漲，其實對印尼通膨影響有限。雖然麵粉和麵條製造業者成本上升，但並沒有將多出的成本轉嫁給消費者。

Permata銀行認為，印尼央行政策走向，可能會因印尼盾兌美元匯價未來走勢而改變。由於聯準會大幅升息，可能也會讓外資趁機逃跑。同時，印尼盾從6月起就一直偏弱，約貶3.5%左右。