針對國民黨派出柯志恩參選高雄市長，先前曾拋出要組「在野大聯盟」想法的民眾黨，今立委由蔡壁如回應：「國民黨既然已經推出人選，在野大聯盟的形式就不存在」，她也提及目前民眾黨尚未有人選，等有合適人選會再公布。

民眾黨發起「2022民眾黨全台大眾走」活動，1日下午召開高雄場次記者會，立委蔡壁如、黨部主委馮啟彥，以及高雄市議員、里長參選人參與。目前國民兩黨市長參選人都已底定，立委蔡壁如提到：「從去年年底到今年年初，我在高雄推在野大聯盟，不過國民黨既然已經推出人選，在野大聯盟的形式就不存在，那對地方市長候選人來講，黨部目前是採取開放的態度」，但她也坦言目前民眾黨尚未有適合人選。

至於怎麼看國民黨的柯志恩？蔡壁如說：「柯志恩形象還算清新，是她的優勢，我們就祝福她」。媒體也追問現在等同破局？蔡壁如強調：「對！已經不存在了」，至於未來是否還有合作可能？蔡說：「我們有自己的理念想法，要看柯志恩提出來的政見，也許之後聽其言而觀其行。」

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥也指出，其實不是沒有人有意願表達參選，但從年初就期待國民黨等在野黨，派出自己的參選人進行公開民調成立在野大聯盟，但國民黨方面一直沒有正式的回應，直到前幾天直接公告他們的參選人，馮說：「民眾黨立場，我們不分藍綠，不分黨派，我們支持願意為高雄做事，願意把高雄帶向更美好未來的參選人，所以柯志恩和陳其邁要提出實質政策，不要喊口號作秀。」