金融保險業今年來的升息紅利，被全球、台股股市下跌「玩」完了。中華經濟研究院1日公布的6月台灣非製造業經理人指數NMI49.7，八大產業中，就屬金融保險業不僅現階段景氣陷入緊縮，對未來六個月展望指數亦連續4個月緊縮，且是各產業中指數最低的21.3 。

中經院助研究員陳馨蕙指出，歷年來的調查很少看到，金融業的銀行、保險、證券三項業別，對景氣全部很不樂觀！雖然美國聯準會已升息7碼，銀行業外幣利息收入增加，但是近期來金融業面臨資金壓力上升，市場資金池也因央行6月調升準備率而縮小，壽險業的投資績效不行，證券業更因股市重挫、交易量縮減而影響。

中經院指出，6月台灣非製造業經理人指數NMI為 49.7，較上月回升 4.6 個百分點，已相當接近榮枯線50。中華經濟研究院長張傳章表示，NMI八大產業中， 教育暨專業科學業，資訊暨通訊傳播業回報 NMI 擴張，營造暨不動產業 NMI 呈現持平，這三大產業多和疫情變化有關，疫情若能較穩定，產業景氣就會好轉。

6月金融保險業NMI為48.4，連續2個月呈現緊縮，僅銀行的商業活動因疫情緩解，民眾上銀行人次較上月增加而回到51.3的擴張，其餘大多數指標處於緊縮。張傳章指出，金融保險業對景氣非常敏感，全球經濟預測都下修，台灣很難獨好，股市面對不確定因素持續，美國那指回檔近三成，台、美股市連動高，業者會參考其脈動決定台股的投資。

「金融業也是看天吃飯」，張傳章分析，有旗艦型保險子公司的金控業，目前面臨兩大挑戰，一是因應防疫保單理賠，淨值必然減少；二是股票下跌投資操作難度加大，尤其台幣匯率快貶到30元，外資急於撤出台股，否則連匯價都損失。金融保險業就在大環境中，景氣轉向更為保守。