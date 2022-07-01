台中市議員林祈烽批評台中購物節年年辦但成效不明顯，不如把追加的3.5億元預算用來挹注營養午餐費用，吸收漲價差額。（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議會臨時會1日進行二、三讀議程，針對經發局追加編列3.5億元「購物快樂送」有不同意見，市議員林祈烽表示，購物節每年都辦，卻不見為台中市商圈經濟振興帶來多大成效；反觀目前全市已有181所學校決議調整學生營養午餐收費價格，他建議與其編列這種成效不大的預算，不如把錢用來全面補助漲價的費用，減輕家長的負擔。

林祈烽表示，台中市有328所市立學校，雖然目前只有181所學校的午餐供應推行委員會決議調漲學生的午餐收費價格，平均漲幅金額約4.4至4.6元、高達一成，但他擔心現在的物價波動大，其他未調整的學校，恐怕會在下個月或開學後跟進漲價，屆時可能全市的所有學校營養午餐都會調漲，對所有家長來說，都將增加一筆額外的開銷。

林祈烽表示，盧秀燕上任市長後，市府每年都有編列台中購物節的預算，實際成效卻沒有達到預期，很多夜市和攤商都沒有實質受惠，現在又要追加編列3億5千萬元的購物快樂送來刺激消費景氣，美其名是要振興台中市的經濟，但過去3年的經驗呈現，只有百貨公司和少數的商家、行業別獲利，效果真的很有限。

林祈烽認為，市府要花大錢，不如就把這筆預算拿來補貼家長，補貼調漲的學童營養午餐餐費，市民可能會更有感，也能減輕學生家長的負擔。教育局長楊振昇說，營養午餐調漲的部份，對於弱勢學生家庭，全部都由教育局吸收。

經發局長張峯源表示，根據中華經濟研究院研究報告指出，去年台中購物節結合中央振興計畫帶動全國總體經濟產值效果約550億元，GDP創造效果平均約為303.13億元，就業支持及創造效果平均約為每年2萬1970人次；且據六都辦理購物節活動顯示，去年台中購物節在消費金額登錄、活動聲量上皆位居六都第一。

經發局說明，2019年第一屆至去年第三屆台中購物節，逐年創造亮眼成績，去年更締造登錄金額破291億元佳績，除台中市各行百花齊放的消費誘因，創造各鄉地區逐年成長，更帶動一般民生消費(餐飲、零售、賣場及夜市等)約74％，及創造台中市房地產消費及購車話題，實現經濟措施綜效。