對岸一紙禁銷令，震驚南部石斑魚產區，屏東縣政府7月1日起推出企業認購平臺，並與知名百貨商場聯手將石斑魚online上線，只要動動手指，宅在家也能吃到屏東優質漁貨，邀集民眾一起力挺，共同關心石斑魚產業。

日前屏縣府與台鐵合作，推出石斑魚便當，隨即又迅即辦理多場通路媒合會，經過努力媒合下，「企業認購平臺」及「環球購物中心Online石斑魚專區」正式啟動上線。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，近年來積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制外，每年皆辦理魚產多元行銷活動，近期啟動的企業認購平臺上線，第一波率先推出龍膽石斑魚禮盒。

除此之外也聯手「環球購物中心Online」推出石斑魚專區，超過30款屏東在地優質石斑魚及相關產品，提供民眾輕鬆選購；為加強行銷力道，屏安防疫箱也有加碼贈活動，凡於屏安防疫箱鮮魚舖訂購石斑魚產品者，前100名可獲得超商電子兌換券1份（100元）。

鄭永裕強調，「企業認購平臺」及「環球購物中心Online石斑魚專區」，民眾只要在家打打電話、動動手指頭下單，幾天後就有產地直送鮮美石斑魚寄到家。

另縣府同步啟動加工凍儲保價收購補貼，已媒合4家冷凍加工廠，將各進500噸，第1階段先加工1200噸，近期持續在國內行銷，並加強外銷，搭配中央外銷補貼開創國外新通路，全力拓展日本、美國等冰鮮石斑或冷凍加工品外銷市場。縣府邀請國人一起用行動力挺，多買多吃石斑魚。