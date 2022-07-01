台積電股價持續走跌，今(1)日終場下跌22.5元收在453.5元，再創1年半新低價，市值滑落到11.75兆元。台積電股價跌跌不休，讓不少投資人哀號，事實上不只一般散戶慘套，許多上市公司投資台積電股票帳面上也慘虧，包括廢電子處理廠綠電及子公司、中環、國賓以及萬海，今年公告買進台積電的價格都在500元之上。

綠電本周四發布重訊公告，自今年1月14日至6月30日，斥資7645.8萬元買進130張台積電股票，均價落在588.14元，綠電也代子公司綠電資源開發公告，自今年2月23日至6月30日，斥資2028.3萬元買進36張台積電股票，均價為563.43元；兩家共計買進166張台積電股票，交易金額共計7645.8萬元，以今日台積電收盤價453.5元來看，正面臨套牢窘境。

中環在5月底公告以559.22元交易價格賣出台積電，處分損失約1272萬元後，又在6月13日公告，自4月28日至6月13日，以均價526.56元買進590張台積電，交易總額約為3.1億，若目前持有張數都未進出，以台積電今日收盤價453.5元來計算，帳面等於虧損逾4300萬元。

萬海今年4月12日曾以每股581.56元買進562張台積電股票，交易總金額達3.26億，但今日台積電收盤只剩453.5元，這一批進場已虧損超過7100萬元；國賓則在今年3月至4月之間，以每股價格574.72元買進540張台積電股票，總交易金額達3.1億元，若以今天收盤價計算，虧損超過6500萬元。