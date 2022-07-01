有些人一到新環境後，就會變得很害臊，甚至不敢主動找人聊天，不過有的人卻非常外向，更是群體裡重要的角色。近日《搜狐網》分享3個不只顏值高，而且非常幽默的星座，天生還有炒熱氣氛的能力，在社交場合裡，容易吸引他人注意，甚至會主動找他們聊天。

1.雙魚座

雙魚座個性爛漫，而且注重外貌，因此普遍顏值都不低，生活中很在乎儀式感，無時無刻都能創造出驚喜，讓平凡的日子變得有趣，無論與雙魚座談戀愛還是交友，都能感受到他們的活力，為乏味的生活增添色彩，而且溫柔的雙魚座在該堅強的時候，一定會變得非常勇敢，不論朋友遇到什麼困難，他們都會設身處地的為對方著想，因此在許多人心中，雙魚座的評價都頗高。

2.天秤座

天秤座是公認顏值最高的星座，他們不僅外表出眾，而且也很有內涵，隨時隨地都保持隨和與謙遜的態度，雖然在生活中有些選擇障礙，但並不會影響他們的社交能力，天秤座嘴巴很甜且個性好，與他們相處時會發現，天秤座善於營造放鬆的氛圍，讓對方不必太拘束，而且天秤座個性幽默，總是能給周圍的朋友帶來無盡的快樂。

3.獅子座

獅子座無論相貌還是氣質，都表現得非常出眾，他們做事很霸氣，而且絕不會猶豫不決，也成為他們的人格魅力，個性大剌剌又不害臊，在群體容易吸引眾人目光，話題更是經常圍著他們繞，還知道如何炒熱氣氛，受到眾人喜歡，另外，獅子座為人仗義，看到朋友有難時，他們絕對會拔刀相助，為對方遮風擋雨，是值得深交的朋友。