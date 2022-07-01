上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數(SCFI)，指數本周再次回檔，出現連續三周下跌走勢，來到4203.27點，下跌12.86點，跌幅0.31％。三大主要遠洋航線也是下滑情況，唯獨南美航線，逆勢上漲6.34％。

SCFI在大陸解封後歷經四周彈升，隨即連三周下跌。最新一期的運價顯示，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周下跌44美元，跌幅0.6％，為7334美元；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為9684美元，下跌120美元，跌幅1.22％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為5731美元，較上周下跌35美元，跌幅0.61％；遠東-地中海線運價6418美元，下跌7美元，跌幅0.11％。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)上漲4美元，為342美元，關東下滑15美元，為347美元；遠東到東南亞及韓國運費都較上周上漲6美元、31美元，為1079美元及359美元。

南美線本周漲幅驚人，遠東到南美每TEU(20呎櫃)達8384美元，上漲500美元，漲幅6.33％。南美西進入旺季，加上競爭者少，艙位呈現吃緊，上月陽明(2609)、萬海(2615)、太平船務等三大航商才宣布聯營，新增遠東往返中南美西航線，搶食南美這塊大餅。