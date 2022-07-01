澎湖種苗場已經成功將野外抓到的海膽，順利培育成為「種膽」，並撫育成功產出二代的馬糞海膽。（張茂雄攝）

澎湖種苗場這2年研發養殖馬糞海膽有成，發現成體海膽不挑食，100隻2天就可以把一顆高麗菜吃光光。（澎湖種苗場提供）

每年7月1日是澎湖馬糞海膽開放捕撈日，一大清早記者走訪馬公第三漁港發現，魚市場內販售的攤位並不多，北辰市場則零星有幾位婦人賣處理好的成品，不過有趣的是海膽價格雪崩式下跌，從一早一顆150元，到中午網路上已PO出一顆50-80的搶鮮價。不過種苗場這2年研發馬糞海膽養殖技術有成，發現成體海膽不挑食，100隻2天就可以把一顆高麗菜吃光光。

澎湖縣種苗繁殖場長柯志鴻表示，今年6月初繁殖了一批小海膽，已經成功的沈底，並附著在池壁、漁網、板子上面，種苗場已經成功將野外抓到的海膽，順利培育成為「種膽」，並撫育成功產出二代的馬糞海膽，目前已有養殖戶躍躍欲試，積極參與養殖計畫。

據了解，體型較大的馬糞海膽並不挑食，澎湖種苗場的技士在專家的輔導之下，使用市面上普遍可買到的高麗菜，餵食這群海中嬌客，結果發現它們吃的速度很快，一顆高麗菜餵養100顆海膽，只要2天就能吃光光，令種苗場的技術人員相當高興，他們說食物來源取得容易，對養殖技術來說是一重大突破。因為海膽在自然成長的海中環境，主食還是以海藻為主，如能搭配高麗菜等葉菜類食物，可以有效降低養殖成本。

澎湖馬糞海膽因為鮮味足、甘甜度高，備受各地饕客喜愛，不過原名為「白棘三列海膽」的馬糞海膽為雌雄異體，撥開黑色硬殼後映入眼前的黃色腺體即為海膽的生殖腺（卵巢及精囊），也是最主要食用的部位，海膽性腺發育成熟期約落在每年5月至9月。

柯志鴻進一步說明，澎湖種苗場馬糞海膽的育苗技術已趨成熟，這幾年成功育成第二代種苗，小海膽每個月可以長大1公分，最終的精緻飼料也已經研發成功，預計10月份將轉給養殖戶大量畜養，明年此時如果觀光客來澎湖吃海鮮，或許就可以吃到物美價廉的馬糞海膽了。