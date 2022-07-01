桃園8歲女童上月底接種BNT疫苗第2劑，3天後突然昏倒，緊急送醫使用葉克膜搶救仍宣告不治。是否為接種疫苗引起？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，死因須待解剖後進一步釐清。

桃園市衛生局表示，該名8歲女童6月24日在學校接種BNT疫苗，27因發燒向學校請假，當天上午9點多，家人發現女童發現女童失去意識，送醫到院前已無呼吸心跳，經過醫院急救使用葉克膜，仍於29日不治。

衛生局表示，將協助家屬向中央申請預防接種受害救濟，待中央判定是否為接種疫苗死亡。莊人祥表示，據了解，該案將在7月4日上午解剖，死因須待解剖後進一步釐清。

我國5到11歲兒童疫苗接種率高達75.1％，僅次於新加坡的80％。

目前我國提供5到11歲兒童接種輝瑞/BNT兒童疫苗，6到11歲兒童則可接種莫德納半劑量。指揮中心統計，台灣5到11歲兒童疫苗接種率（至少接種1劑）達75.1％，僅次於新加坡的80％，高於美國36.5％、日本18.5％、加拿大56.1％。

至於5歲以下幼兒莫德納疫苗，須待首批疫苗抵台後開放接種。指揮官陳時中本周三表示，由於有一些文書問題，疫苗將延遲抵台。莊人祥今天說明，有關莫德納疫苗班機安排，目前還在確認中，正在和對方視訊處理。

指揮中心統計，6月30日疫苗接種共10萬6932人次，目前國內第1劑涵蓋率91.3％，第2劑83.74％，第3劑70.23％。