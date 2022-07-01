2022故宮南院水舞及3D雷雕水幕秀璀璨炫麗。（故宮南院提供／廖素慧嘉縣傳真）

故宮南院夏日親子藝術月活動起跑，親子參觀文物。（故宮南院提供／廖素慧嘉縣傳真）

故宮南院夏日親子藝術月活動開展，文物吸睛。（故宮南院提供／廖素慧嘉縣傳真）

「2022故宮南院夏日親子藝術月」1日開幕，為期2個月，水舞及3D雷雕水幕秀、無人機群飛展演同步登場，並表演至10月10日以搭配嘉義縣舉辦國慶煙火活動，今年無人機從300架增至500架，以最新無人機天燈技術搭配聲光水幕秀，炫麗璀璨。

2022夏日親子藝術月自7月1日起至8月31日止，有實境解謎、景泰藍體感迷宮、在「鬥彩實驗室」中手作青花小卡、掐絲琺瑯手作、瓷器彩繪等體驗活動，可上網查詢相關訊息。

故宮博物院長吳密察表示，故宮南院與大嘉義及南部鄉親站在一起，定期推出最好的展覽、配合節慶辦優質活動，幾年來南院得到鄉親喜歡，與在地各界有愈來愈多互動，今年暑假推出「夏日親子藝術月」活動一定讓親子收穫很多，南院也會與縣府合作辦好國慶煙火活動，因而水舞及無人機表演延續到10月10日。

故宮南院表示，去年無人機展演以象徵希望的幸福青鳥，感動全場，也獲得世界大獎，今年水舞暨無人機展演自7月1日至10月10日，以「仲夏平安夜」為題，無人機陣容從300架升級為500架，以最新無人機天燈技術搭配聲光水幕秀，演出4場。

7月16日晚間6時30分於北側慶典花園，由榮獲臺北兒童藝術首獎的「Ｏ劇團」帶來全新力作《魔法BOOOK思議》首演；8月6日及8月27日晚間6時，嘉義國樂節團隊「台灣竹樂團」及「當代藝林樂集」在臨水廣場獻藝；10月10日展演「平安如意，太平有象」主題，為國家生日獻上祝福。