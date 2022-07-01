晶豪科(3006)周五除息首日，每股配息8元，外資逆風連續兩天買超5478張，但內資仍放空賣超，加上記憶體前景雜音重，早盤股價一度翻紅至81.3元，但隨後一路溜滑梯，痛失80元關卡，收在74.1元最低點，下跌8.29%，創下17個月低點。一個月以來更下跌4成。

因低密度利基型記憶體應用範圍愈來愈廣，是科技產品不可或缺的電子元件，預計全球在2022年科技產品對利基型記憶體的需求仍將持續的成長，晶豪科為因應市場需求將持續增加新產品開發，除專注於高集積度、高速度及低功率的記憶體IC產品、良裸晶粒(KGD)、NOR和NAND Flash及MCP業務，並加快研發類比IC、類比與數位混合積體電路方面之產品線提升產品競爭力，以滿足客戶之各項需求。晶豪科將積極加強新產品研發以提高自己的競爭力，在未來競爭中能夠有更大之立基，替公司創造最大之收益。

不過最近全球各國的通膨陸續創新高，因而將影響消費者的信心，各國央行預計2022年將開始升息，使得2022年的經濟發展充滿不確定性。再加上中美對抗加劇及俄烏邊境戰雲密布等地緣政治問題，石油價格漲至幾年來新高。整體而言，半導體市場仍處於成長大爆發的機遇期，2022年的營收成長仍值得期待。