台南鐵路地下化工程正加速施工，台南市政府積極推動的永康鐵路地下化計畫，1日也在交通部委員會議進行可行性研究報告。市長黃偉哲指出，只要通過可行性研究，並獲得中央核定後，希望中央能盡速辦理綜合規畫作業，加速提升永康地區交通機能及城市未來發展。

交通局表示，永康鐵路地下化計畫南端銜接「台南市區鐵路地下化計畫」，北端規畫於烏竹橋平交道北側約20公尺處出土銜接鹽水溪鐵路高架橋，全長6.72公里，均採地下化。完工後可消除四叉巷平交道、四維路平交道及烏水橋平交道，同時也將爭取拆除永康橋、中正路陸橋及永大陸橋，還計畫將原大橋站、永康站地下化，並於永康創意設計園區內新增一處通勤用的康橋站，預計工程興建期9年。

黃偉哲表示，永康鐵路地下化可行性研究先前已獲交通部原則同意，市府依據新的審查要點進行資料補正，並向交通部委員會報告，後續將於可行性報告通過後，繼續爭取行政院核定，未來還將配合交通部綜合規畫期程，針對沿線交通及都市發展預為啟動相關規畫作業，讓永康鐵路地下化的效益最大化。

交通局長王銘德也說，今天在交通部委員會議中，已再次說明永康鐵路地下化的公益性及必要性，也感謝委員對於該案都市計畫發展、經濟效益等各面向所提供的寶貴意見，市府及規畫團隊將依委員的建議，檢視修正報告書內容，後續盡速爭取行政院核定。