7月1日起環保新制，民眾使用環保杯購買飲料，業者必須提供5元優惠，台北市環保局同步啟動全市3740家業者稽查，首日尚無查獲業者不法，環保局表示，首日增派人力稽查300家業者，預計一周內稽查1500家，除呼籲店家遵守規定外，也鼓勵民眾自備環保杯，除享優惠外，也能對環境盡一份心力。

環保署4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，四大連鎖業者門市自7月1日起應於營業場所標示「自備飲料杯省＿元」，每字邊長至少5公分，以利消費者清楚得知提供自備優惠訊息並確實提供折價優惠，如有違反情事將依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元，並要求業者改善。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，此次稽查的重點有兩個，提醒標示的每字邊長至少5公分以及店家是否落實折價。林鈺惠說，環保局第一周會稽查1500家，將在7月底以前完成3740家稽查，一共會動用40名人力。