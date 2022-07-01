滬深兩市1日雙雙下跌，上證指數收跌10點。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）1.05兆元。本周（6月27日當周），上證指數累計上漲1.13％，連續五周上漲。7月1日是香港特別行政區成立紀念日，港股休市。

香港信報報導，上證指數1日最多下跌20點，跌幅為0.6％，低見3,378點後一度有買盤承接，大盤曾上漲5點，漲幅為0.16％，高見3,404點，終場收報3,387點，下跌10點，跌幅為0.32％，成交額為4,584.35億元。

深證成指1日低見12,805點，下跌90點，跌幅為0.7％，盤中高見12,941點，上漲44點，漲幅為0.35％，最終收報12,860點，下跌35點，跌幅為0.28％，成交額為5,928.58億元。

滬深300指數收報4,466點，下跌18點，跌幅為0.41％。創業板指數收報2,781點，下跌28點，跌幅為1.02％。

各類股方面，電力、化工、基本金屬股上漲逾1％。釀酒股跌逾1％，金融、石油、房地產、煤炭股偏軟，飯店旅遊股跌逾5％。