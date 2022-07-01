中國外交部1日召開例行記者會，被問到近日英國首相強生的涉港言論。中國外交部發言人趙立堅表示，中方已經多次闡述了有關《中英聯合聲明》的立場，香港是中國的香港，任何外部勢力無權干涉。而英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂「承諾」。

趙立堅強調，英方一再拿《中英聯合聲明》說事，只會再次暴露他們陰暗、過時的殖民主義心態和打著人權旗號抹黑香港形象的險惡意圖。英方應該正視香港已回歸祖國25年的現實，客觀公正看待香港發展，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要再給中英關係製造麻煩。

7月1日是香港回歸25年，多國都對此發表聲明。英國首相強生也在一段短片中指出，由香港回歸起至某段時間曾經確實享有繁榮發展，但北京已有一段時間未能尊重《中英聯合聲明》下有關「一國兩制」安排的承諾。

因此提出讓持有英國國民海外護照持有人在英國居留途徑，至今約有12萬港人及其家人選擇有關路徑。強生表示，將盡己所能讓中國履行諾言，又稱「英國不會放棄香港」，會遵守25年前許下對香港及港人的承諾。