歷經4年籌劃，香港故宮文化博物館7月2日正式對外開放，將分階段展覽由北京故宮借出的文物，儘管挾眾多特色展品開幕，台灣的國立故宮博物院仍堅定既有的定位與特色，近期亦有限展的國寶將亮相。

台北故宮指出，不論北京故宮或香港故宮的存在，國立故宮博物院的定位仍在於「整理、保管、展出原國立北平故宮博物院及國立中央博物院籌備處所藏之歷代古文物及藝術品，並加強對中國古代文物藝術品之徵集、研究、闡揚，以擴大社教功能」

香港故宮首批展出的精品包括被乾隆定為「洛神賦第一卷」的《洛神賦圖》、北宋米芾的《研山銘卷》、蘭亭八柱之《唐虞世南（傳）行書摹蘭亭序帖卷》、宋徽宗《雪江歸棹圖卷》、南宋畫家趙伯駒的《江山秋色圖》、北宋定窯的嬰兒枕等。

其中嬰兒枕與故宮北院的白瓷嬰兒枕如「雙胞胎」神似，台北故宮指出，院藏的嬰兒枕與此次北京借展的嬰兒枕，差異在於台北院藏的嬰兒外罩的背心有球形錦紋，後背還有刻畫纏枝牡丹。根據器物處助理研究員黃蘭茵的介紹，台北故宮此件北宋定窯白瓷嬰兒枕，一直以來都是故宮北院陶瓷器陳列室中極受歡迎的明星展件，神形兼備，俏皮可愛中顯富貴氣息，類似的嬰兒枕全世界所知僅有3件，而故宮北院所藏此件是唯一在器物本身帶有清乾隆皇帝御題文題刻者。

此外，故宮北院自10月8日將推出《寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業》年度特展，分前後兩期展出。展件中不乏限展國寶：晉王羲之《快雪時晴帖》、唐懷素《自敘帖》、唐人《明皇幸蜀圖》、南唐董源《龍宿郊民圖》、南唐巨然《層巖叢樹圖》、宋范寬《臨流獨坐圖》、宋徽宗《詩帖》、元趙孟頫《鵲華秋色》等傳世鉅作。本展將透過王世貞精彩的一生與他的志業，一窺晚明的文化盛況，認識當時充滿創意與多元競爭的藝文生活，以及繁華背後的深厚底蘊。

此外，故宮北院近期開展的《草蟲捉迷藏》，以歷代草蟲畫為主體，並加入當代生命科學知識，使繪畫展有新的向度，瞭解與草蟲有關的故事與背後潛藏的意涵；南院則展出《謎樣景泰藍》特展，透過學術界研究的最新趨勢，重新鑑別出景泰藍的製作年代，帶領觀眾一解景泰款琺瑯器定年之謎，同時展示掐絲琺瑯製作與典藏最豐富的乾隆宮廷中，最具代表性受的三大類掐絲琺瑯。其中，〈掐絲琺瑯番蓮紋盒〉首次與其盒內〈數珠〉一起展出，完整展示掐絲琺瑯器的使用情況。