最近網路上流傳一組引人會心一笑的「長輩圖」，仔細看，原來是白河蓮花季的另類行銷手法。台南市長黃偉哲特別以長輩圖的常見「蓮花」題材，搭配趣味梗圖，成為網友爭相分享的另類長輩圖。

台南白河區每年迎來蓮花盛開，蓮子的品質更是遠近馳名，7月2日更舉辦文史走讀輕旅行，包括賞蓮咖啡品嘗及夕陽觀景等。

台南市長黃偉哲特別以長輩圖的常見「蓮花」題材，搭配趣味梗圖，成為網友爭相分享的另類長輩圖。(戴志揚翻攝)

台南市長黃偉哲特別以長輩圖的常見「蓮花」題材，搭配趣味梗圖，成為網友爭相分享的另類長輩圖。(戴志揚翻攝)

黃偉哲的臉書貼文指出，蓮花是長輩圖中的元老級存在，經典不敗之素材，睡醒收到一堆早安，那是長輩對我們的深切關懷，記得再忙也不要已讀不回。因此，黃偉哲將白河蓮花美照，提供給網友下載，製成各式長輩圖，以推廣白河蓮花季活動。

台南市長黃偉哲特別以長輩圖的常見「蓮花」題材，搭配趣味梗圖，成為網友爭相分享的另類長輩圖。(戴志揚翻攝)

黃偉哲還搭配「早安我的朋友，今天不知道吃什麼就吃九斑，不想吃九斑可以吃十斑」、「朋友早安，如果你突然打了個噴嚏，希望只是因為你在過敏」等無厘頭文字梗，製成長輩圖範例，引起網友會心一笑，紛紛大讚：「太用心了，笑暈」、「已收藏，功德無量」、「我要傳給我阿嬤」，意外吸睛的行銷，為今年的白河蓮花展開序幕。