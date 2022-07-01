部立基隆醫院即日起，在院內展出精神科康復病友的藝術創作。（部立基隆醫院提供／張志康基隆傳真）

隨著基隆市的新冠疫情逐漸趨緩，衛生福利部基隆醫院1日舉辦「疫情夏的美麗心世界」畫展，集結了部立基隆醫院精神科康復之友歷年治療活動作品的精彩作品，並邀請衛生福利部嘉南療養院共同展出。

部立基隆醫院院長林慶豐表示，去2年受到疫情的衝擊，大幅改變精神病友及職能訓練學員的生活模式，為讓病友復健及學員訓練不中斷，早日回歸常規生活，基隆醫院精神科醫療團隊在武維馨主任帶領下，透過多元如藝術創作等模式來支持病友復健。希望透過本次展覽，讓大眾對精神疾病有更深入的了解，並以正向的態度接納精神康復之友。

會中部基邀請2名精神康復之友分享心路歷程，化名小春天的病友表示，20多年來除以藥物控制疾病，同時參與工作訓練及參加藝術休閒創作活動，在治療師的引導與自我努力下，終於可以釐清思緒，勇於表達、說出自己想說的，更真實的看到自己內心深處。化名小山的病友則是透過藝術媒介的治療活動，有了抒發壓力的管道後，情緒穩定下來，現在更是復健活動的小幫手。

本期畫展「疫情夏的美麗心世界」展出時間自即日起至111年7月31日，展出地點位於基隆醫院1樓院史藝文走廊，歡迎民眾蒞臨參觀。