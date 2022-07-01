停辦1年的「新北FUN街頭」今年恢復舉辦。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所主辦的「新北FUN街頭」已有13年歷史，是國內街舞界重要賽事，去年受新冠疫情影響停辦，今年疫情逐漸舒緩，已決定重啟舉辦，以「街舞元宇宙」概念設七大賽事，總獎金超過35萬元，冠軍隊伍更將獨家發行NFT，賽程精彩程度絕對更勝往年。

今年賽事包含青少年組排舞賽、青少年組與公開組BREAKING賽事、FREESTYLE公開組與女力組、電舞大賽及CYPHER KING賽事，8月20日、21日將在新北市民廣場一較高下，優勝隊伍除有豐厚獎金，主辦單位更將為各組冠軍團隊發行「冠軍舞姿NFT」，民眾可以收藏舞者NFT方式支持選手。

網路報名自7月1日起至8月17日止，報名額滿為止，相關資訊請可查詢「新北Fun街頭」Facebook粉絲專頁。

板橋區公所表示，配合「新北FUN街頭」活動，以「府中雙城」新舊文化交融概念，規畫「網路E學堂」線上街舞教學系列影片，除Ｏld School的Breaking、 Locking、HipHop課程外，今年增加了時下年輕人最流行喜愛的New School課程，包括Jazz、Choreography、Ｗaacking等。上傳自拍學習「網路E學堂」的跳舞影片，將有機會抽中實體街舞課程。

此外，走訪府中雙城，體驗街舞、滑板、塗鴉等街頭文化的《新北Fun街頭充電日記》線上節目，也將規畫為6集上線播放。