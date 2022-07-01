台灣港務公司辦理的基隆港旅運中心招商案已順利決標，由大日開發公司取得最優投資人資格，6月已完成簽約，預計8月點交、明年第1季開放。基隆港務分公司表示，旅運中心規劃以伴手禮、休憩娛樂及飲食服務等設施為主，並在頂樓設置空中花園，提供旅客及市民休閒遊憩使用，也為後疫情時代的旅遊人潮做準備。

基隆港旅運中心招商面積2949平方公尺，有完善的停車場、旅客休閒娛樂及餐飲空間，能提供搭乘郵輪旅客及市民親近海港的完整優質的服務空間體驗。旅運中心將販售伴手禮，並有休憩娛樂設施及餐廳，頂樓空中花園則以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術組成。

基隆港務分公司說，招商案於5月25日完成綜合評選，由大日開發有限公司取得最優投資人資格，6月完成簽約，預計8月點交，後續即由簽約業者進行營運準備工作，估計明年第1季完工開放。

由於我國嚴管邊境，目前沒有任何郵輪業者以台灣作為母港停靠，港務公司指出，明年已有2家業者訂船期、提出申請，但是否同意，還要視疫情管制而定。