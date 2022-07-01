高雄市政府農業局與阿蓮區農會於7月1日辦理高雄龍眼蜂蜜評鑑，共計有岡山、內門、田寮、阿蓮、大樹、杉林等六區蜂農報名參加，透過嚴謹的檢驗及專業複評等評鑑流程把關，在激烈角逐下，最後由田寮區李忠能、楊朝守、劉睿明，以及岡山區陳保存、林佳正、林志翰等6名蜂農獲特等獎、15名蜂農獲頭等獎。評鑑得獎的蜂蜜將於八月上市，敬請期待。

今(111)年1-3月連波低溫及降雨，致使龍眼開花情況不理想，僅約正常年1成開花率，連帶影響龍眼蜜收成量，然今年龍眼蜂蜜量雖減產，蜜蜂們在蜂農細心的呵護下，仍不損高雄市國產龍眼蜂蜜的優良品質。

高雄市國產龍眼蜂蜜品質優質，本市國產龍眼蜂蜜評鑑通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留檢測等嚴格把關，並就色澤、香氣、口感、純度等條件進行複評，遴選出通過評鑑程序的優良龍眼蜂蜜，再經由取得HACCP及ISO22000國際雙認證的食品分裝場將甜蜜欲滴的蜂蜜填裝入獨特的蜂巢造型品牌包裝，才能稱作高雄首選評鑑龍眼蜂蜜，且每一瓶來源皆可追溯，讓消費者更安心品嚐。

圖說：今年高雄龍眼蜂蜜產量減少但品質優良風味佳，經專業評審的嚴格評。

高雄市政府農業局張清榮局長表示，今年高雄龍眼蜂蜜雖然產量減少但品質優良風味佳，經專業評審的嚴格評比誕生的獲獎名單，將同步於高雄市政府農業局網站上公布，除恭喜獲獎的蜂農也特別感謝行政院農業委員會農糧署的輔導與支持，更請消費者多多選購大崗山龍眼蜂蜜，用實際行動支持辛苦的蜂農！

2022年評鑑得獎的大崗山龍眼蜂蜜將於八月上架銷售，有興趣的民眾可上高雄首選電商等線上平台訂購，亦可洽田寮、岡山、阿蓮、橋頭、大樹、內門及杉林區農會採買，買蜂蜜，為生活添增甜蜜享受。