台中市政府今年編列近3億元購買快篩試劑，市議員林德宇上午在臨時會大會在議事堂發言時指出，市府利用公務預算採購防疫物資，就應使用機關名義贈送給市民，而不是使用市長或首長個人名義，等同將公務預算用在個人政治宣傳。

林德宇表示，疫情升溫，市府6月28日發函市議會，表示將動用9500萬元第二預備金，購買快篩試劑，這次追加減預算中，也有一筆1.9億元快篩試劑採購計畫，他認為快篩採購自然有其必要性，因此詢問衛生局，共投入多少經費在採購快篩？

衛生局長曾梓展回應，今年總計要購入300萬劑快篩，目前已到貨285萬劑，其中200萬劑是以追加預算採購，100萬劑則是動用第二預備金，會使用第二預備金，是因為時間上很緊急，未及編列在追加預算中交付議會審查。

林德宇又問，市府總共編列近2億8500萬元購買快篩試劑，其中有1.9億是透過追加減預算編列。5月時衛生局長在防疫記者會上，曾提過會運用災害預備金來採買快篩，是否此次市府編列1億元災害準備金，也是用來買快篩的？

對此，曾梓展否認，他強調使用災害預備金，是因為可以馬上動支進行採購，等到追加減預算經議會決議通過後，再將經費收回歸墊。

林德宇建議，快篩試劑是重要防疫物資，但既然是用市府預算來採購，快篩試劑上面，相關標示應使用機關的職銜名義，例如：台中市政府或台中市政府衛生局，而非市長盧秀燕個人名義來關心市民，不要讓公務預算淪為市長個人政治宣傳。