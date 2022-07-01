謝姓男大生與女友，以及女友同系閨蜜，日前前往新北市石門遊玩，晚間在某民宿入住，3人同睡一床，謝在半夜趁身旁女友熟睡後，摸黑以手指指侵女友閨蜜，導致對方驚醒並嚇得報警，士林地院審理時，謝坦承犯行並以60萬向其和解，士院依乘機性交罪判謝1年8個月，緩刑2年。

判決指出，謝男2020年5月時，與女友、女友友人至新北市遊玩，當天在石門某民宿入住，3人同睡1張大床，凌晨4時左右謝男醒來發現女友、被害人都在熟睡，竟然跨過女友，挨在被害人身旁以手指侵害對方。

女生後被驚醒，發現謝男竟在他旁邊進行侵犯，嚇得大喊制止，女友隨後也被吵醒，發現男友不堪行徑十分憤怒，最後決定報警處理。

謝姓大學生後來聘請3名律師為其辯護，原本聲稱只是在對方下體附近撫摸，未有侵入行為，但因被害人極力指證，他最後選擇認罪，雙方並以60萬元達成和解。

士林地院審酌，謝未有前科，素行尚稱良好，且事後有彌補過錯，犯後態度良好，判謝1年8個月徒刑，緩刑2年，另應提供20小時義務勞動服務，使他建立正確法治觀念，以後能謹慎自身行為。