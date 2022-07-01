非法移工在工地四處亂竄。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

移民署高雄市專勤隊接獲線報有失聯移工躲藏在苓雅區亞灣區一處建案當黑工，循線前往查緝，再如迷宮般的工地地下室搜尋，先查獲3人後，又跟著水痕在蓄水池揪出3人，一共逮到6男女非法移工及陳姓雇主，但沒想到移工們日薪差很大，最高差到1000元，同工不同酬鬧起內鬨，還要求將雇主嚴辦。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，在苓雅區一處建築工地有外來人口從事非法工作，獲報後立即派員前往查緝，由於建案工地腹地寬廣，環境險峻增加執勤難度，3名移工自以為躲在蓄水池內沒人會發現，沒想到心思敏銳的專勤隊員觀察入微，循地面水痕沿路追人，從水池中找到3人，一一將人拉出。

工地另一頭的查緝人員則是發現移工在狹窄的地下室通道內流竄，與專勤隊員躲貓貓，以優勢人力執行前後包夾戰術，一舉將剩餘3名移工全數查獲，共計查獲4男2女，都是越南籍。

這些移工遭到查處後，以越南母語低聲串通說詞，就在各別詢問工作內容和薪資時，卻因此發現彼此薪資大不同，最低者每日僅有800元，最高者每日可領到1800元，差距過大讓拿到低薪的非法移工難以接受，現場還起了內鬨，其中2名拿到低薪的移工連聲請求專勤隊員將雇主嚴加查辦，直呼：「老闆太過分！」

專勤隊後續將通知相關陳姓雇主說明，追查非法聘僱責任，並函送勞政機關依違反就業服務法予以重罰，非法外來人口予以收容並擇期遣返。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。