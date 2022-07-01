2023年世界盃資格賽第三階段在澳洲登場，中華隊雖然賽前又新增2名球員快篩陽性，以10人迎戰強敵中國大陸隊，但中華隊展現韌性，半場打完還僅落後4分，無奈易籃後氣力放盡，最終以58比94吞敗。

中華隊前一階段吞下3連敗，這階段世界盃資格賽與大陸、澳洲及日本同在B組，由於日本為2023年世界盃主辦國，提前取得參賽資格，代表B組前二名才能晉級下一輪賽事。

這次中華隊由周俊三領軍，陣容以年輕球員為主體搭配「新台灣人」阿提諾，但他在出發前確診新冠肺炎，中華隊今天又在賽前傳出林正、王子綱快篩陽性，本階段確定無法出賽，只能以10人陣容應戰。

開賽中華隊排出盧峻翔、唐維傑、陳兆豪、林秉聖及吳怡斌先發，中華隊開賽就連拿4分，雖然被對手連拿6分反超，但中華隊緊咬比分，半場打完僅以38比42落後大陸隊，上半場中華隊以盧峻翔12分、林秉聖10分最佳。

易籃後中華隊進攻大當機，被大陸隊打出單節30比10的攻勢，以48比72落後，落後分差也一口氣來到24分，最終中華隊就以36分差落敗。

此役中華隊以林秉聖15分最佳，盧竣翔、唐維傑各有12分，吞下這一敗後中華隊在世界盃資格賽累積0勝4敗，接下來中華隊將在後天與日本交手，下周一再對大陸。