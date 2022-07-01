富采投控(3714)將擴增Micro LED設備，採購金額達6.73億元。法人投資建議方面，富采長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動。惟受到大陸防疫封控影響，第二季營收獲利表現預估將平淡。擴產消息一度令股價連2日收紅，但賣壓持續沉重，本周下半周股價倒退嚕，周五股價持續下探掛牌以來新低點，再度摜破50元關卡，收跌6.21%報47.55元。

富采將擴增Micro LED設備，富采日前代子公司晶電公告設備採購訊息；將向MOCVD設備龍頭(市占率超過60%)Aixtron SE採購先進磊晶設備，採購金額6.73億元。富采因具設備修改能力，旗下Mini LED主要透過修改原有機台而來；Micro LED則需額外購買設備。因Micro LED設備交期拉長，因此公司先前已將擴產時程提前至2022年，此筆設備採購符合原先進度規劃。

富采上周敲定私募現增股價格為51.82元，以其發行7000萬股的規模計算，可望募集36.27億元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)力挺參與認購，持股分別達17.31%、0.49%，資金到位之後，子公司晶電擴產吃下定心丸，在Micro LED的投資行動正式邁入實際步伐。