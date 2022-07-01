台泥(1101)總經理李鐘培先生因健康因素，將在2022年8月10日辭任總經理職務，將由董事長張安平暫兼總經理一職。

董事長張安平說，過去五年台泥積極建廠、迅速開展儲能等新產業，邁向國際，因著李總經理對於資本市場的熟稔與策略制定，企業團始終能維持財務結構穩定，2019~2021年，也是台泥有史以來獲利最好的三年，李總經理功不可沒。

李鐘培總經理表示，張董事長待他有如自己的親弟弟，讓沒有製造業經歷的他，能夠參與董事長領台泥轉型的重要歷程，五年來追隨董事長在兩岸歐亞開疆闢土，見證台泥從背負高污染包袱的產業，蛻變而成減碳減排的模範生，並邁向國際化。他以曾是台泥團隊一份子為榮，更感謝張安平董事長的提攜之恩。

李鐘培先生未來仍將繼續擔任台泥子公司台泥資訊董事長及張安平董事長之財務顧問。李總經理表示，辭任後除調養健康，也要學習調整生活作息多陪伴母親，並持續他個人長年對於文創與人才培育議題的關懷，秉持著在台泥任職期間，從張董事長身上學習到的理念，持續為社會，一起做更好的事。