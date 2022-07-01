中視、三立外景實境《綜藝玩很大》推出全新企劃「玩很大打卡中」，由主持人吳宗憲帶著八位成員，前往台灣北中南東各地，製作出屬於玩很大的打卡景點，希望可以藉由《玩很大》的播出帶動在地觀光。上周節目播出藝人接下由基隆海洋科技博物館所委託的任務，利用淨灘後所留下的海廢，製作裝置藝術，來吸引民眾前往海科館打卡，進而了解海洋問題。

《玩很大》每集拍攝非常辛苦，特別是夏日季節，藝人們頂著高溫拍攝，上週淨灘過後KID就說要脫一層皮了，連吳宗憲也脫水中暑，KID表示之前參加淨灘每次都會撿到死掉的海龜，借由這機會大聲呼籲大家可以多參加淨灘，才能夠真的了解我們的環境，柯有倫也因這幾次的經驗，感覺自己的職業快變成海廢收集高手。網友也紛紛留言表示「感覺大家更同心了」，可能對社會的貢獻度越來越大，不管是做慈善還是保護生態，真的很棒。

本周下集中輸家處罰「睡帳篷」，沒想到竟然是夜宿「博物館」，KID驚呼這麼好的事不算是處罰吧。而過程中KID和謝坤達領軍的黃黑兩隊即使已經工作到很晚、很累還在掛心作品，黃隊回到民宿已經半夜，甚至到民宿看到浴缸的形狀是方形都會聯想到自己的作品。而黑隊沒想到威廉竟是擔綱藝術總監，謝坤達直呼這次會這麼困難是為了完成威廉的設計夢想，最後黑隊隊員也都很滿意大家的聯手的作品，因為作品在海科館會永久保存，成為大家新的地標。

而黑隊美女代表郭靜這次對上了黃隊舒子晨，表現亮眼，這次在水上激戰中，兩隊「遇水則瘋」，郭靜表示敵隊一直攻擊她，過程害她睜不開眼，並幽默地自嘲：「好險鼻子不是假的。」而黃隊代班隊員舒子晨則是在過程中也一直被水柱攻擊眼睛，讓她直呼：「真的好痛喔！」KID也大讚舒子晨真的是好隊友，柯有倫也說：「沒錯！她是來吃苦的！」