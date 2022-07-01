***請將此新聞歸類在 生活→玩食。首圖圖說：台北文華東方酒店首次將客房打造成可愛風的限定主題房，推出與三麗鷗合作的「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」。（台北文華東方酒店提供）

搶攻逐漸復甦的旅遊商機，並看好暑假出遊旺季，向來走奢華沈穩風格的台北文華東方酒店，首次打造出俏皮感十足的限定主題房搶攻親子市場，酒店與台灣三麗鷗跨界合作，在大耳狗喜拿20周年生日之際，首度在台灣推出大耳狗主題房，自7月2日至9月30日推出「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案，讓賓客在豪華又萌感十足的客房內度假，即日起於飯店官網開放預訂。

「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」讓房客入住萌味十足的限定主題房，還能將大耳狗相關商品帶回家。（台北文華東方酒店提供）

酒店每天規劃限量3間的2種大耳狗的主題房型，主題房設計結合台北文華東方優雅細緻的歐式風格與大耳狗喜拿的可愛魅力，在寬敞的客房內以柔美粉藍色的大耳狗喜拿掛畫、專屬花禮以及雲朵抱枕點綴，在豪華的大理石浴室以及步入式衣櫥的鏡面上都能看到超萌的大耳狗身影，讓賓客全面享受和大耳狗喜拿的可愛假期時光。

21坪的大耳狗喜拿主題文華客房。（台北文華東方酒店提供）

入住期間廚了能享用豐盛的早餐，還能將專屬期間限定禮品帶回家，包含房內的大耳狗毛巾、馬克杯、玻璃水瓶、盥洗包，以及由文華餅房精心打造的大耳狗肉桂捲，全都搭配大耳狗喜拿X台北文華東方酒店限定圖素，退房後都能打包回家收藏。入住21坪的文華客房主題房每晚1萬3000元起+15.5%，每天限定2間；26坪的行政都會套房主題房專案每晚2萬5000元起+15.5%，每天限定1間。