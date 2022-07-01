高麗菜不僅營養價值高，料理方式也相當多元，深受不少婆媽喜愛，不過有女網友去市場買高麗菜，意外得知高麗菜竟也有公母之分，讓她相當驚訝。高雄市農業局農務管理科技士郭展宏曾表示，高麗菜的性別為何從外觀就可辨別，個頭較圓的為母高麗菜，纖維較多；個頭較尖的為公高麗菜，口感脆甜。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張高麗菜照片，並表示，今天到市場買高麗菜，沒想到結帳時老闆娘竟說，這棵高麗菜是「公的」，還說她撿到便宜了，讓她忍不住驚呼，「第一次聽到高麗菜還有分公的、母的」。

女網友在市場買到「公的」高麗菜，掀起網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

貼文一出，不少網友也好奇，「高麗菜還可以分公母嗎」、「公母放一起會生小高麗菜嗎」，另有內行人指出，「這種高麗菜比較適合做沙拉或大火快炒，會更好吃，比較不建議煮湯」、「公的高麗菜比較少見也比較好吃，但是跟生理上的公母沒關係啦，純粹是一種說法」。

高雄市農業局農務管理科技士郭展宏曾表示，高麗菜的性別從外觀就能分辨，個頭較圓的為母高麗菜，通常纖維比較多；個頭較尖的則是公高麗菜，口感脆甜。以植物學的角度來說，高麗菜屬十字花科，並沒有分雌雄，所謂公母之分只是坊間慣稱，其實只要料理手法對了，公的母的都好吃。