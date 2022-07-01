親子同樂，體驗捏陶樂趣。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣文化園區歷史建築武德殿及附屬建築群，經過2年多閉館整修，1日重新對外開放，同步舉辦《虎泥幸福》陶藝展及親子捏陶活動，欣賞陶藝之美，同時透過捏陶重溫「南投陶」的百年風華。

文化局長林榮林表示，武德殿建築群從2020年4月開始進行兩期整修工程，總經費1200萬元，包括縣史館、南投陶展示館、陶藝教室、儲藏室、牛車棚、周邊環境工程，及縣史圖書文獻室、藝術家資料館暨周邊園區等工程，歷經2年2個月整修終於完成，歡迎鄉親參觀。

林榮森表示，為使園區展覽及參觀環境更完善，已爭取文化部經費持續進行改善，歡迎到文化園區參觀，深刻體驗認識南投文化資產與特色工藝之美。

重門深鎖兩年多的武德殿，由林榮森與議員賴燕雪、立委許淑華辦公室主任黃書杭、陶藝大師林清河及南投縣陶藝學會理事長巫嘉智等人，聯袂重啟大門開館。

《虎泥幸福》陶藝展由34位知名陶藝師，展出精心創作藝品；巫嘉智表示，近年來陶藝創作漸漸成為新流行風潮，喜愛創作與美學的年輕人及中生代創作者，以不同的繪畫技巧與技法雕塑坯體，一筆筆勾勒出獨一無二的線條，巧妙運用在現代陶瓷藝術創作，作品千變萬化，歡迎民眾到南投陶展示館，欣賞陶藝師們精心傑作，展期到9月底。

巫嘉智表示，為使陶藝文化向下扎根，特別舉辦親子玩土捏陶體驗，該學會出動40位陶藝師協助指導，現場提供拉坏機給有興趣的朋友，嘗試陶土拉坏的樂趣。