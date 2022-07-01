美股繼續領跌，台股1日跟著開低震盪下殺，外資仍賣超並匯出，拖累新台幣貶勢加大，盤中一度跌破29.8元關卡，終場收在29.755元兌1美元，創逾一周新低，貶值2.9分，已連四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量17.38億美元。

新台幣同步收周線，本周累計貶值2.3分或0.08％，周線已連五貶。外匯交易員表示，美國通膨陰霾籠罩利空揮不去，且5年期和10年期美債殖利率倒掛，未來12個月恐出現經濟衰退，預估可能機率破四成，美股四大指數全挫，亞股綠油油一片，台股殺紅眼，最後再洩482點至14,343點，新台幣貶勢加大，最低來到29.81元。

外匯交易員指出，外資續賣超台股118億元，本周累計賣超逾400億元，且匯出方向不變，新台幣跌跌不休，但出口商一見到29.8元好價位，雖是月初仍進場拋匯，提供新台幣支撐，老大（央行）也出手調節穩住防線。預料短線全球金融市場利空難除，只能靜待股市展動反攻，及外資回頭，否則新台幣應是偏弱整理格局居多。