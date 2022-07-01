金門地區今天新增91名確診者，累計5316例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門地區今天新增91名確診者，累計5316例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今日新增91例新冠確診，累計個案5316例。縣府說明，金門地區確診率較全國平均值和澎湖、連江2離島縣均低，提醒鄉親將疫苗打好打滿仍是最好的防疫措施。

金門地區今天新增91名確診者，累計5316例。目前收治中71例，其中無症狀或輕症64例，中症6例，重症1例；確診者居家照護664例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者171人，目前居家隔離337人，解除居家隔離148人。

縣衛生局表示，金馬澎3離島縣的醫療資源相對不足，有關防疫事宜，不但首長經常溝通，衛生局也有固定密切聯繫機制，以確保離島防疫政策的完整性與一致性。

該局統計，至今年上半年6月30日，金門地區的新冠確診累計5225例，按地區常住人口約6萬6418人計算，估計確診人口比例約為7.87％。若與其他離島縣比較，澎湖確診數同期累計7878例，而其常住人口約7萬人計算，估計確診人口比例約為11.25％，至於連江確診數1380例，以其常住人口約7700人計算，估計其確診人口比例約為17.92％。

衛生局說明，金門地區的確診人口比例約為7.87％，是較低的比例，每天確診案數量維持約在百例上下。對比於全國確診數376萬7283例，約佔總人口16.24％，金門和澎湖比率均低於全國平均值，而連江則略高於全國平均值。

縣衛生局強調，金門縣的確診比率約7.87％，是處於較低的比率，這也為地區的防疫部署爭取寶貴的時間，來推動各項防疫作為。分析金門低確診人口比率的可能的原因有：2年多疫情籠罩下，鄉親個人防疫意識抬頭、重視個人防護措施、節制參與各項聚集活動，也包括一定的黑數等等。

縣衛生局也強調，面對新冠病毒的多變化的特性，目前施打疫苗仍是最重要的防疫措施，疫苗保護下能夠減少重症發生的比率，再次呼籲鄉親把疫苗打好打滿，以完善保護力。