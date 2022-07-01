每當想到新竹，大家都會有「美食沙漠」的刻板印象，認為新竹除了貢丸、米粉就沒有其他美食好吃了，但其實近幾年新竹開了許多很有質感的文青咖啡廳，不僅有美味的甜點可以吃，裡面的裝潢也都很有特色，不論是老宅改建、日式風格、文青廢墟風的咖啡廳，基本上應有盡有，小編今天就要和大家介紹4間寶藏咖啡廳，讓你周末再也不愁沒地方去啦！

❤ 新竹咖啡廳推薦：暗室微光

這間咖啡廳在新竹算是小有名氣，是不少在地人的口袋名單，不管是平日還是假日，店裡總是高朋滿座，而且暗室微光是走文青路線，店內並不會太吵雜，因此許多人都會帶著筆電來這邊辦公，一坐就是好幾個小時！他們的甜點也非常多元，像是肉桂捲、戚風蛋糕、草莓塔、布丁都非常好吃，尤其是布丁，幾乎每桌必點，如果你是喜歡咖啡的人，那一定要點一杯手沖咖啡，絕對會讓你驚豔不已！

❤ 新竹咖啡廳推薦：貳參咖啡

貳參咖啡是一間老屋改建的咖啡廳，雖然外觀沒有特別吸引人，但內部裝潢是走簡約文青風，整體給人的既溫暖又舒服的感覺，而且貳參咖啡在網上非常有名，是IG熱門的打卡咖啡廳，店內的招牌的甜點，絕對是「焦糖伯爵茶戚風蛋糕」，蛋糕吃起來有淡淡的伯爵香及甜而不膩的鮮奶油，再配上靈魂的焦糖脆餅，根本是味覺饗宴！戚風蛋糕的愛好者，一定要來吃看看，只不過通常店內位置一位難求，大家可要早點來排隊！

❤ 新竹咖啡廳推薦：李克承博士故居A-MOOM

李克承博士故居是位於在新竹大遠百附近巷內的一間日式老宅咖啡店，它是80年代的昭和建築，原為李克承博士故居，經過改造後變成了現在的A-MOOM，但咖啡廳從內到外仍保留和式建築的獨特樣貌，處處充滿著濃厚的日式風情！坐在裡面用餐，彷彿就像來到日本京都一樣，別有一番風味！而A-MOOM店內的招牌就是「山形吐司」，不管是搭配宇治抹茶、北海道醬料或焦糖布雷抹醬，都特別美味，喜歡日式老宅風的朋友趕快收入口袋名單吧！

❤ 新竹咖啡廳推薦：微生 Float Dept

上面都是介紹甜食為主的咖啡廳，現在換介紹以鹹食為招牌的咖啡廳！微生 Float Dept外觀以低飽和度的藍色、駝色為主色調，低調卻不失質感，而且二樓還有日式風格的和室區可供選擇。店內餐點主要是日常鹹食為主，除了有乾咖哩、招牌的雞肉煎餃、豪華飯糰套餐等等，還有不少甜點及飲品，餐點非常多元，如果有選擇困難的人，可能會遇到很大的選擇障礙唷！喜歡老宅咖啡廳的朋友們筆記起來了嗎？

以上就是小編推薦的4間新竹咖啡廳，每間CP值都超高，假日不知道去哪放鬆的朋友，不彷選擇約朋友到這幾個咖啡廳喝下午茶，絕對讓你有個慵懶又美好的周末。