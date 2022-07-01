興富發(2542)下半年積極推案，今(1)日正式推出桃園青埔的「站前新銳」案，興富發銷售主管賴浚龍說，雖然房市受到疫情、升息、股市修正等雜音干擾，不過，青埔整體建設完善，又有2萬多個工作機會，此案規劃坪數約22~37坪，可望在市場脫穎而出。

現在的年輕人都喜歡住新房，賴浚龍說，年輕人不愛舊房，買房在意的重點在收發信件、充電樁、離市區近、及公設等，青埔現在已有華泰名品城，未來還有國泰站前廣場、國泰置地廣場，整體建設完善，對此案去化速度有信心。

興富發下半年全台各地都有推案，包括桃園中壢區站前新銳、善捷段；台中市則有西屯區鉑金愛悅、市政新銳、蘿蔓蘿蘭；高雄市三民區新都段、左營區鉑愛悅、前金區中正1院、巴黎河左岸等新案。

興富發「站前新銳」一案主攻首購族，規劃小坪數、低總價，鄰近高鐵A18站，基地3121坪，規劃樓高21樓、地下4樓大樓，坪數22~37坪，總戶數935戶，目前平均開價1坪50~55萬，總銷150億元。2021年底已開工，預計2024年完工貢獻當年度業績。

除了建設本業，興富發營運重點亦強化長期穩定收益，包括商用不動產、飯店事業等，與世界級品牌合作，以多元觸角邁向資產倍增新里程。