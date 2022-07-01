雲林縣府將於暑假舉辦3項節慶祭典，有雲林農業設計展、雲林滷肉飯節、2022成龍濕地國際環境藝術季。（雲林縣政府提供）

滿足家長及小朋友需求的營隊研習活動表單。（雲林縣政府提供）

雲林縣府鑒於絕大多數民眾防疫意識已足夠，因應暑假來臨除自辦活動，也結合各界資源推出4大主題、上百種活動讓親子同樂。4大主題包括節慶祭典、藝文表演、營隊生活、戶外體驗，23日起在三條崙海水育場舉行「2022雲西海洋音樂祭」將打頭陣，讓年輕人有放暑假的感覺！

文觀光處長陳璧君指出，「2022雲西海洋音樂祭」將於7月23日起的連續3個周末辦理直到8月7日，將有沙灘排球賽、淨灘活動、歌手演唱。另一個沿海活動是7月23日至9月25日舉辦的「2022成龍濕地國際環境藝術季」，藝術家們將創作新的地景藝術。

縣長張麗善表示，雲林沿海愈來愈有看頭，濁水溪出海口經過這幾年治理下，麥寮沙洲已變綠洲，成為一個鳥類生態區，宜梧滯洪池也很值得參觀。

陳璧君表示，今年暑假期的重頭戲之一是首度舉辦「2022雲林農業設計展」，自7月30日起至8月14日舉行，以北港糖廠為活動地點，利用舊庫群改造為蔬果、養生、稻米、產銷、漁牧、美學等6大主題展館，邊農田也規畫為農業景觀專區，呈現玉米、花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲景觀，將有超過300場料理、農學、植物體驗課程，十分適合闔家同遊。

至於去年因疫情停辦的「雲林滷肉飯節」，也預計於8月底再度征服大家的味蕾，邀大家品嘗雲林豬肉、米、醬油、香菇。

至於藝文饗宴，隨著雲林表演廳6月25日重新開幕，七月引進開館慶的表演「李國修紀念作品：三人行不行」、「美猴王大鬧水晶宮」、「舞動人生」、明華園歌仔戲、布袋戲「汪洋中一條船」等；紙風車劇團也將於7月29日在斗南田徑場演出「三國奇遇」。

教育處長邱孝文表示，各鄉鎮、各校圖書館暑期全都開放，歡迎小朋友們到圖書館看書、吹冷氣，今年也規畫30個體驗營隊包括科學營，全縣5個科技自造中心也都有舉辦活動，滿足家長與小朋友的需求，請上網查詢雲林縣教育網及縣府官網，保證得到快樂又充實的暑假。