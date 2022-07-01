台股6月以來面臨下跌風暴，個股股價直直落，mini LED廠富采（3714）6月底才敲定私募普通股價格為51.82元，面板雙虎將依此價位認購，惟加權指數狂殺衝擊個股表現，富采1日重挫6.21％，僅收47.55元，應聲跌破面板雙虎認購的成本區。

富采除息以來一直呈現貼息走勢，1日不敵大盤沉重賣壓，收盤價再創掛牌以來新低紀錄。以目前價位計算，富采的市值僅325.6億元，mini LED指標股欲振乏力，也拖累mini LED供應鏈如惠特（6706）、台表科（6278），台表科連續兩個交易日巨量長黑，1日慘吞第二根跌停；富采持有股權的鼎元（2426）亦重摔逾8％，收在17.5元。

而以面板雙虎認購私募的價格計算，帳上已經虧損8.24％，不過，私募股數必須鎖住3年才能上市交易，面板雙虎均以長期投資看待這筆私募，對面板雙虎來說，持股意願影響不大。

富采於2021年1月6日以每股82.8元掛牌上市，第一個交易日氣勢如虹，就衝上漲停板，上演慶祝行情，隨著mini LED正式展開交貨，富采一度擠進百元俱樂部，觸及104元歷史新高價位。不過，隨著陸資廠傳出打進蘋果供應鏈，今年以來伴隨俄烏戰爭、大陸封城引發的需求走弱，富采除息行情失靈，雖然僅除息2元，卻一路呈現貼息走勢，目前距離富采的掛牌價，已經跌掉42.57％。